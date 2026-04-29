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CP9260
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Vstupní filtr vysavače je nutné pravidelně měnit. Pravidelná výměna zaručuje optimální sací výkon a chrání motor zařízení před jemným prachem.