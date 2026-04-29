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Nádoba mixéru, těsnicí kroužek

Ukončeno

Podpora

Nádoba mixéru, těsnicí kroužek

CP9095

Nádoba mixéru, těsnicí kroužek

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Tento mixér Philips Daily Collection nabízí 400W motor, nádobu o objemu 1,5 l a hvězdicovitý nůž ProBlend4, s nimiž dosáhnete dokonalých výsledků při přípravě koktejlů a pokrmů. S ním je obtížné mixování snadné!

  • PDF soubor
  • 8 April 2026