VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Držák příslušenství kuchyňského robotu

Ukončeno

Podpora

Držák příslušenství kuchyňského robotu

CP9092

Držák příslušenství kuchyňského robotu

Ukončeno

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Nový kuchyňský robot Viva má nastavení 4 v 1 s mísou o objemu 2,1 l, mixérem o objemu 1,75 l, mlýnkem a lisem na citrusy. Díky jeho příslušenství a nástavcům budete moci využívat více než 30 funkcí. Technologie PowerChop pro vynikající výsledky sekání

  • PDF soubor
  • 22 August 2024