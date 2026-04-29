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Nožová jednotka s těsnicím kroužkem

Ukončeno

Podpora

Nožová jednotka s těsnicím kroužkem

CP9087

Nožová jednotka s těsnicím kroužkem

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Nový kuchyňský robot Viva má nastavení 4 v 1 s mísou o objemu 2,1 l, mixérem o objemu 1,75 l, mlýnkem a lisem na citrusy. Díky jeho příslušenství a nástavcům budete moci využívat více než 30 funkcí. Technologie PowerChop pro vynikající výsledky sekání

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  • 5 June 2026