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Nožová jednotka s těsnicím kroužkem
Ukončeno
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CP9087
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Nový kuchyňský robot Viva má nastavení 4 v 1 s mísou o objemu 2,1 l, mixérem o objemu 1,75 l, mlýnkem a lisem na citrusy. Díky jeho příslušenství a nástavcům budete moci využívat více než 30 funkcí. Technologie PowerChop pro vynikající výsledky sekání