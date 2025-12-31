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  • O 50 % jemnější mixování
  • O 50 % jemnější mixování

Ukončeno

Objímka

CP6686

O 50 % jemnější mixování
Technologie ProBlend 6 3D, výkon 1400 W a rychlost až 35 000 ot/m umožňují přípravu jemnějších smoothie a směsí s ideální chutí a texturou. Prokazatelně motivuje uživatele k vyšší konzumaci ovoce a zeleniny.
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Kompatibilní výrobky
Avance Collection

Avance Collection
Stolní mixér

HR3652/00

Kolekce Avance

Kolekce Avance
Stolní mixér s lahvemi

HR3655/00

Informace o kompatibilitě naleznete v technických údajích

O 50 % jemnější mixování

  • Černá

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu