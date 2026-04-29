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Viva Collection Miska sekáčku XL

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Viva CollectionMiska sekáčku XL

CP0856

Viva Collection Miska sekáčku XL

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Návody a dokumentace

Jedná se o mísku pro sekáček XL pro zpracování tvrdších přísad, jako je maso, ořechy a sýr.

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  • 17 April 2026