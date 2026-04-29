VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Avance Collection Džbán na šťávu

Podpora

Avance CollectionDžbán na šťávu

CP0447

Avance Collection Džbán na šťávu

Přejít do obchodu

Přihlaste se nebo si vytvořte účet

Zaregistrujte svůj výrobek

Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Nádoba na džus s integrovaným oddělovačem pěny zachytává váš džus.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

Příslušenství a náhradní díly