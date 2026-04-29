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Avance Collection Nádoba na dužninu

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Avance CollectionNádoba na dužninu

CP0443

Avance Collection Nádoba na dužninu

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Návody a dokumentace

Díky kulatému tvaru bez rohů a škvír odpadnou zbytky do nádoby na dužninu.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

Příslušenství a náhradní díly