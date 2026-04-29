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Avance Collection Hubička + systém Drip stop

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Avance CollectionHubička + systém Drip stop

CP0344

Avance Collection Hubička + systém Drip stop

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Díky inovativnímu systému zabraňujícímu odkapávání zůstane vaše kuchyňská linka čistá

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  • 31 August 2024

Příslušenství a náhradní díly