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Miska sekáčku

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Miska sekáčku

CP0267

Miska sekáčku

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Návody a dokumentace

Díky příslušenství sekáčku XL (1000 ml) ručního mixéru Philips můžete během chvilky nasekat velké množství masa, bylinek, ořechů, sýra, čokolády a cibule.

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  • 8 April 2026