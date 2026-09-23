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  • Standard Product Photo Philips Chopping bowl CP0267
  • Standard Product Photo Philips Chopping bowl CP0267

Miska sekáčku

CP0267

výměna stávající misky sekáčku XL

Díky příslušenství sekáčku XL (1000 ml) ručního mixéru Philips můžete během chvilky nasekat velké množství masa, bylinek, ořechů, sýra, čokolády a cibule.

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výměna stávající misky sekáčku XL

Při výměně dílů používejte originální díly společnosti Philips

Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.

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