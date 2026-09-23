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CP0267
výměna stávající misky sekáčku XL
Díky příslušenství sekáčku XL (1000 ml) ručního mixéru Philips můžete během chvilky nasekat velké množství masa, bylinek, ořechů, sýra, čokolády a cibule.
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.
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