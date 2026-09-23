VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek
  • Fotografie produktu zepředu
  • Primární snímek

Ukončeno

CarStudioAudiosystém do auta

CEM2250/12

Zažijte ve svém voze živou hudbu

Vychutnejte si hudbu hlasitě z iPhonu/iPodu, přehrávače CD nebo zařízení USB díky hudebnímu systému Philips do auta. Dopřejte svým uším výkonné basy s maximální kvalitou zvuku.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zažijte ve svém voze živou hudbu

  • Pro iPod a iPhone

  • USB

  • CD

Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup

Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup

Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.

Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů

Doplňkový výstup zvuku pro zesilovač

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu