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Ukončeno

CarStudioAudiosystém do auta

CEM2220BT/12

Zažijte ve svém voze živou hudbu

Se zařízením Philips CEM2220BT si můžete ve svém voze užít nejrůznější zdroje hudby. Díky vestavěnému přijímači Bluetooth® můžete poslouchat hudbu a zároveň přijímat důležité telefonní hovory z mobilního telefonu. Součástí jsou také odnímatelné přední panely pro zajištění zabezpečení.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zažijte ve svém voze živou hudbu

  • Bluetooth

  • USB

  • CD

Odnímatelný čelní panel zabezpečuje proti krádeži

Odnímatelný čelní panel zabezpečuje proti krádeži

Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup

Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup

Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny

Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvlášť při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu