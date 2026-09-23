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Ukončeno
CEM2220BT/12
Zažijte ve svém voze živou hudbu
Se zařízením Philips CEM2220BT si můžete ve svém voze užít nejrůznější zdroje hudby. Díky vestavěnému přijímači Bluetooth® můžete poslouchat hudbu a zároveň přijímat důležité telefonní hovory z mobilního telefonu. Součástí jsou také odnímatelné přední panely pro zajištění zabezpečení.
Bluetooth
USB
CD
Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.
Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvlášť při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.
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