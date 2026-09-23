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Ukončeno

HD videokamera

CAM300BL/00

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Pořizujte videa a fotografie v rozlišení Full HD s videokamerou ESee CAM300. Její 3" dotyková obrazovka vám poskytne intuitivní ovládání a funkce pro okamžité úpravy a Quick Impression umožní sdílení přímo v televizoru a online.

Zobrazit všechny výhody

S ovládáním dotykovou obrazovkou

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD

Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD

Nahrávání ve dvou formátech pro full HD i e-mail

Nahrávání ve dvou formátech pro full HD i e-mail

Videa v rozlišení full HD jsou ideální pro sledování na HD televizorech. Pokud ale chcete záznam odeslat e-mailem nebo jej sdílet online, velký HD soubor by bylo nutné zkomprimovat a zkonvertovat do vhodnějšího formátu. Videokamera vám tyto starosti ušetří, neboť může nahrávat ve dvou formátech najednou. Když tuto funkci zapnete, nahrává zároveň ve dvou formátech – ve formátu full HD (1080p) a v e-mailovém QWVGA (240p). Tak si video můžete pohodlně vychutnat na svém HD televizoru a zároveň se o něj rovnou podělit elektronicky.

Snímejte ostřejší a stabilnější videa díky pokročilé technologii anti-shake

Snímejte ostřejší a stabilnější videa díky pokročilé technologii anti-shake

Pokročilá technologie anti-shake umožňuje snímání fantastických záběrů, na které bude stále pyšní. Stabilní a ostrý záznam je zajištěn sadou gyroskopických senzorů s pokročilými algoritmy. Senzory trvale měří vzdálenost mezi zemí a objektivem kamery a kdykoli se kamera zachvěje, provedou nezbytnou korekci. Díky této pokročilé technologii získáte trvale stabilní obraz a z nejlepších okamžiků života tak můžete pořídit skvělé video.

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