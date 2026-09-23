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Ukončeno
CAM150RD/00
Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků
Odolná a vodotěsná videokamera ESee CAM150 je skvělá pro interiéry i exteriéry a dokonce i ve vodě nebo sněhu. Pokročilá funkce anti-shake poskytuje nejostřejší videa a dvojí formát nahrávání nabízí jak HD, tak i formáty umožňující odeslání mailem. Umožňuje tak snadné sdílení, a to kdykoliv.
Díky vestavěnému softwaru Windows můžete bez problémů zveřejňovat své filmy na takových webech, jako je YouTube, Facebook, Twitter a Vimeo. Uživatelé počítačů Mac mohou snadno organizovat, upravovat a sdílet své nahrávky pomocí softwaru iMovie z iLife. Díky pokročilé technologii komprese dokáže HD video formát (H.264) používaný videokamerou Philips vytvářet menší soubory, než standardní videokamery, digitální fotoaparáty a mobilní telefony bez ztráty kvality obrazu, takže je můžete sdílet rychleji! Tyto soubory mohou být také použity jinými programy, například iPhoto a Windows Movie Maker.
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