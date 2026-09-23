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Ukončeno
CAM110SL/00
Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků
Pořizujte úžasné videozáznamy v rozlišení Full HD a vylepšete je pomocí vynikající technologie Anti-Shake videokamery ESee. Záznam v duálním formátu nabízí formáty HD i formáty vhodné pro odeslání e-mailem, a umožňuje až 4krát rychlejší sdílení videozáznamů v televizoru.
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