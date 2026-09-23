3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
CAM110RD/00
Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků
Pořizujte úžasné videozáznamy v rozlišení Full HD a vylepšete je pomocí vynikající technologie Anti-Shake videokamery ESee. Záznam v duálním formátu nabízí formáty HD i formáty vhodné pro odeslání e-mailem, a umožňuje až 4krát rychlejší sdílení videozáznamů v televizoru.
Pokročilá technologie anti-shake umožňuje snímání fantastických záběrů, na které bude stále pyšní. Stabilní a ostrý záznam je zajištěn sadou gyroskopických senzorů s pokročilými algoritmy. Senzory trvale měří vzdálenost mezi zemí a objektivem kamery a kdykoli se kamera zachvěje, provedou nezbytnou korekci. Díky této pokročilé technologii získáte trvale stabilní obraz a z nejlepších okamžiků života tak můžete pořídit skvělé video.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
Recenze