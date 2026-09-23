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Ukončeno

HD videokamera

CAM110RD/00

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Pořizujte úžasné videozáznamy v rozlišení Full HD a vylepšete je pomocí vynikající technologie Anti-Shake videokamery ESee. Záznam v duálním formátu nabízí formáty HD i formáty vhodné pro odeslání e-mailem, a umožňuje až 4krát rychlejší sdílení videozáznamů v televizoru.

Zobrazit všechny výhody

S pokročilou funkcí Anti-Shake

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Blesk, automatické ostření, detekce tváře a úsměvu

Blesk, automatické ostření, detekce tváře a úsměvu

Snímejte ostřejší a stabilnější videa díky pokročilé technologii anti-shake

Snímejte ostřejší a stabilnější videa díky pokročilé technologii anti-shake

Pokročilá technologie anti-shake umožňuje snímání fantastických záběrů, na které bude stále pyšní. Stabilní a ostrý záznam je zajištěn sadou gyroskopických senzorů s pokročilými algoritmy. Senzory trvale měří vzdálenost mezi zemí a objektivem kamery a kdykoli se kamera zachvěje, provedou nezbytnou korekci. Díky této pokročilé technologii získáte trvale stabilní obraz a z nejlepších okamžiků života tak můžete pořídit skvělé video.

Editor pro okamžitou úpravu videa přímo na kameře

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