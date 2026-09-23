VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Primární snímek

Ukončeno

HD videokamera

CAM102SB/00

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Videokamera ESee CAM102 zachytí vaše vzpomínky křišťálově čisté – díky záznamu v rozlišení Full HD. Videa lze pořizovat stisknutím tlačítka a ihned je sdílet v televizoru a online. Díky integrované zástrčce USB kameru bez problémů připojíte k různým zařízením.

Zobrazit všechny výhody

Oživte své vzpomínky ve vysokém rozlišení

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Slot pro kartu Micro SD o kapacitě až 32 GB pro záznam 16 hodin HD videa

Slot pro kartu Micro SD o kapacitě až 32 GB pro záznam 16 hodin HD videa

Nyní můžete díky slotu pro kartu Micro SD ve videokameře Philips filmovat podle libosti. Malé velikostí, velké svou kapacitou - karty Micro SD bezpečně uloží všechna vaše videa a fotografie. Jejich minimální rozměry rovněž znamenají, že přibalení několika dalších na dovolenou nebude vůbec žádný problém. Slot pro kartu ve videokameře umožňuje pohodlné připojení všech univerzálních karet Micro SD a rozšířit tak paměť kamery až na 32 GB, což nabízí celkem 16 hodin záznamu HD videa. Pokračujte a klepněte.

Software pro úpravu filmů pro vytváření vlastních videí

Oživte detaily vzpomínek na videu s rozlišením full HD

Oživte detaily vzpomínek na videu s rozlišením full HD

Snímejte a vychutnávejte si videa v kvalitním rozlišení full HD (1080p). „1080“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 1080p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera ESee stejný formát videa jako Blu-ray přehrávače – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu