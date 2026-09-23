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Ukončeno
CAM102SB/00
Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků
Videokamera ESee CAM102 zachytí vaše vzpomínky křišťálově čisté – díky záznamu v rozlišení Full HD. Videa lze pořizovat stisknutím tlačítka a ihned je sdílet v televizoru a online. Díky integrované zástrčce USB kameru bez problémů připojíte k různým zařízením.
Nyní můžete díky slotu pro kartu Micro SD ve videokameře Philips filmovat podle libosti. Malé velikostí, velké svou kapacitou - karty Micro SD bezpečně uloží všechna vaše videa a fotografie. Jejich minimální rozměry rovněž znamenají, že přibalení několika dalších na dovolenou nebude vůbec žádný problém. Slot pro kartu ve videokameře umožňuje pohodlné připojení všech univerzálních karet Micro SD a rozšířit tak paměť kamery až na 32 GB, což nabízí celkem 16 hodin záznamu HD videa. Pokračujte a klepněte.
Snímejte a vychutnávejte si videa v kvalitním rozlišení full HD (1080p). „1080“ znamená rozlišení displeje, číslo uvádí počet vodorovných řádků na obrazovce. „p“ znamená postupné řádkování, neboli postupné zobrazování řádků v každém snímku. Obraz 1080p poskytuje takovou kvalitu videa, která je lepší než v typických mobilních telefonech nebo digitálních fotoaparátech. Kromě toho využívá videokamera ESee stejný formát videa jako Blu-ray přehrávače – H.264. Tento vysoce komplexní formát nabízí vynikající HD kvalitu obrazu a umožňuje tak ukládat vzpomínky v křišťálově čisté kvalitě obrazu.
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