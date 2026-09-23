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Ukončeno
CAM102BU/00
Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků
Videokamera ESee CAM102 zachytí vaše vzpomínky křišťálově čisté – díky záznamu v rozlišení Full HD. Videa lze pořizovat stisknutím tlačítka a ihned je sdílet v televizoru a online. Díky integrované zástrčce USB kameru bez problémů připojíte k různým zařízením.
Některé okamžiky v životě nás prostě překvapí. S technologií 3vteřinového přednahrávání zachytíte na video více, i když stisknete tlačítko nahrávání později. Pokud tuto funkci zapnete, začne kamera automaticky nahrávat tři vteřiny před tím, než stisknete tlačítko nahrávání. Díky této funkci už nikdy nepropásnete žádné snímky.
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