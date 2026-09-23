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Ukončeno

HD videokamera

CAM102BU/00

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

Videokamera ESee CAM102 zachytí vaše vzpomínky křišťálově čisté – díky záznamu v rozlišení Full HD. Videa lze pořizovat stisknutím tlačítka a ihned je sdílet v televizoru a online. Díky integrované zástrčce USB kameru bez problémů připojíte k různým zařízením.

Zobrazit všechny výhody

Oživte své vzpomínky ve vysokém rozlišení

Snadné zachycení a sdílení skvělých okamžiků

3vteřinové přednahrávání zachytí okamžiky, které vás překvapí

3vteřinové přednahrávání zachytí okamžiky, které vás překvapí

Některé okamžiky v životě nás prostě překvapí. S  technologií 3vteřinového přednahrávání zachytíte na video více, i když stisknete tlačítko nahrávání později. Pokud tuto funkci zapnete, začne kamera automaticky nahrávat tři vteřiny před tím, než stisknete tlačítko nahrávání. Díky této funkci už nikdy nepropásnete žádné snímky.

Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 5 megapixelů

Vysoce kvalitní fotografie v rozlišení až 5 megapixelů

Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD

Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD

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