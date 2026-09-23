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Ukončeno
BTM5120B/12
Relaxujte u skvělé hudby
Hudební mikrosystém Philips se streamováním Bluetooth® pro více zařízení, přehráváním souborů MP3 prostřednictvím připojení USB Direct a zvukovým vstupem pro ostatní systémy nabízí veškerou potřebnou podporu. Účinné reproduktory se zvýšeným důrazem na basové průduchy umocní zážitek z domácí zábavy.
100 W
Bluetooth®
s funkcí MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Bezdrátový přenos zvuku technologií Bluetooth® je ve světě zvukových systémů stále obvyklejší, většina systémů kompatibilních s technologií Bluetooth® však umožňuje připojení vždy pouze k jednomu zařízení. Párování s více zařízeními vám umožňuje spárovat až tři zařízení a okamžitě mezi nimi přepínat.
Komora za vinutím reproduktoru vede vzduch do akusticky vyladěných otvorů vestavěných v reprosoustavě a basové tóny mají průbojnější, realističtější zvuk.
Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.
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