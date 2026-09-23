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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM5120B/12

Relaxujte u skvělé hudby

Hudební mikrosystém Philips se streamováním Bluetooth® pro více zařízení, přehráváním souborů MP3 prostřednictvím připojení USB Direct a zvukovým vstupem pro ostatní systémy nabízí veškerou potřebnou podporu. Účinné reproduktory se zvýšeným důrazem na basové průduchy umocní zážitek z domácí zábavy.

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Relaxujte u skvělé hudby

  • 100 W

  • Bluetooth®

  • s funkcí MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Streamujte hudbu pomocí technologie Bluetooth® s párováním s více zařízeními

Streamujte hudbu pomocí technologie Bluetooth® s párováním s více zařízeními

Bezdrátový přenos zvuku technologií Bluetooth® je ve světě zvukových systémů stále obvyklejší, většina systémů kompatibilních s technologií Bluetooth® však umožňuje připojení vždy pouze k jednomu zařízení. Párování s více zařízeními vám umožňuje spárovat až tři zařízení a okamžitě mezi nimi přepínat.

Reprosoustavy Bass Reflex přináší hluboké a silné basy

Komora za vinutím reproduktoru vede vzduch do akusticky vyladěných otvorů vestavěných v reprosoustavě a basové tóny mají průbojnější, realističtější zvuk.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Technické specifikace

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