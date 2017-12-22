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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM2460/12

4.3

| (4) Recenze

HiFi stereofonní zvuk, který doplní vaši domácnost

Připojte až dvě zařízení Bluetooth najednou nebo použijte připojení USB Direct a přizpůsobte si zvuk díky funkci Digital Sound Control. Pomocí zvukového vstupu připojte jakékoliv hudební zařízení a přiveďte svou hudbu k životu. Vše v tenkém, kompaktním provedení s možností připevnění na zeď.

Zobrazit všechny výhody

HiFi stereofonní zvuk, který doplní vaši domácnost

  • Bluetooth®

  • s funkcí MULTIPAIR

Streamujte hudbu pomocí technologie Bluetooth® s párováním s více zařízeními

Streamujte hudbu pomocí technologie Bluetooth® s párováním s více zařízeními

Bezdrátový přenos zvuku technologií Bluetooth® je ve světě zvukových systémů stále obvyklejší, většina systémů kompatibilních s technologií Bluetooth® však umožňuje připojení vždy pouze k jednomu zařízení. Párování s více zařízeními vám umožňuje spárovat až tři zařízení a okamžitě mezi nimi přepínat.

Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl. Kompaktní přístroj, který se díky svému elegantnímu provedení a velikosti hodí do každé místnosti.

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Technické specifikace

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Recenze

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4.3

z 5

4

Recenze

4
3
1

22/12/2017

Polska

Polska

Godna polecenia

Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikrowieża

24/04/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń

Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikrowieża

13/01/2018

Slovenija

Slovenija

Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.

Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikro glasbeni sistem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikro glasbeni sistem

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu