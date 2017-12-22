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Ukončeno
BTM2460/12
HiFi stereofonní zvuk, který doplní vaši domácnost
Připojte až dvě zařízení Bluetooth najednou nebo použijte připojení USB Direct a přizpůsobte si zvuk díky funkci Digital Sound Control. Pomocí zvukového vstupu připojte jakékoliv hudební zařízení a přiveďte svou hudbu k životu. Vše v tenkém, kompaktním provedení s možností připevnění na zeď.
Bluetooth®
s funkcí MULTIPAIR
Bezdrátový přenos zvuku technologií Bluetooth® je ve světě zvukových systémů stále obvyklejší, většina systémů kompatibilních s technologií Bluetooth® však umožňuje připojení vždy pouze k jednomu zařízení. Párování s více zařízeními vám umožňuje spárovat až tři zařízení a okamžitě mezi nimi přepínat.
Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl. Kompaktní přístroj, který se díky svému elegantnímu provedení a velikosti hodí do každé místnosti.
Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
4.3
z 5
4
Recenze
Kolczasty
22/12/2017
Polska
Godna polecenia
Kupiłam ten sprzęt z myślą o sypialni ewentualnie pokoju dziecka, ale w pokoju dziennym też prezentuje się świetnie. Plus za wygląd i za możliwość powieszenia na ścianie. Audiofilem nie jestem, ale jak dla mnie dźwięk jaki wydobywa się z tych małych głośniczków jest wystarczająco dobry. Istnieje możliwość niewielkiej korekcji dźwięku. Z plusów dodam jeszcze że: - napęd CD pracuje cicho, - można podłączyć antenę zewnętrzną - jest pełnoprawne złącze, - zegar świeci się cały czas - jest wyjście słuchawkowe, budzik :) Generalnie jestem zadowolona z zakupu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikrowieża
DanielZ
24/04/2016
Polska
Ověřený kupující
Fajny sprzęt. Idealny do mniejszych pomieszczeń
Fajny sprzęt do małego mieszkania. Dosyć dobra jakość dźwięku. Niewiele zajmuje miejsca. Godny polecenia.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikrowieża
Roky
13/01/2018
Slovenija
Ta mikro glasbeni stolp je odlična izbira predvajalnika glasbe za hišo, stanovanje. Izredno lepe oblike.
Radio je odlična izbira za stanovanje ali hišo. Povsem dovolj glasen in predvaja lep čist zvok. Je majhen in tanek vendar izgleda tudi zelo estetsko. Popestri prostor.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikro glasbeni sistem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2460 Mikro glasbeni sistem