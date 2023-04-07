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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM2325/12

4

| (1) Recenze

Uvolněte se skvělou hudbou

Poslouchejte své melodie z chytrého telefonu, streamujte svou hudební knihovnu pomocí funkce Bluetooth a přehrávejte disky CD se soubory ve formátu MP3 v tomto kompaktním hudebním systému Philips „vše v jednom“. Můžete nabíjet všechna svá chytrá zařízení, počínaje chytrými telefony až po tablety, pomocí vestavěného nabíjecího portu USB.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Uvolněte se skvělou hudbou

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Port USB pro nabíjení

Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Maximální výstupní výkon 15 W

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Technické specifikace

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

5
3
2
1

07/04/2023

România

România

PHILIPS BTM 2325/12

Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!

Výhody

este mic ca si dimensiuni

Nevýhody

nu are radio AM si bass

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2325 Microsistem muzical

Datum použití 2021-04-07

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2325 Microsistem muzical

Datum použití 2021-04-07

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