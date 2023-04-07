3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
BTM2325/12
Uvolněte se skvělou hudbou
Poslouchejte své melodie z chytrého telefonu, streamujte svou hudební knihovnu pomocí funkce Bluetooth a přehrávejte disky CD se soubory ve formátu MP3 v tomto kompaktním hudebním systému Philips „vše v jednom“. Můžete nabíjet všechna svá chytrá zařízení, počínaje chytrými telefony až po tablety, pomocí vestavěného nabíjecího portu USB.
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Port USB pro nabíjení
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
4.0
z 5
1
Recenze
emilush
07/04/2023
România
PHILIPS BTM 2325/12
Produs bunicel. Functioneaza in toate mediile de redare CD/USB/RADIO/BLUETOOTH,Ca sa functioneze radioul mai bine trebuie agatat de ceva firul de sirma din spate , perdea sau o bucata de aluminiu de la antene vechi de camera. Pentru 15 wati nu se aude tare dar auditia e fara distorsiuni. CD-URILE trebuie sa fie originale spre o ascultare optima.Aparatul poseda ceas si alarma.Utilizare placuta tuturor!
Výhody
este mic ca si dimensiuni
Nevýhody
nu are radio AM si bass
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2325 Microsistem muzical
Datum použití 2021-04-07
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2325 Microsistem muzical
Datum použití 2021-04-07