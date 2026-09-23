3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
BTB2670/12
HiFi stereofonní zvuk, který doplní vaši domácnost
Poslouchejte své melodie ze smartphonu, streamujte svou hudební knihovnu přes Bluetooth a přehrávejte disky MP3-CD na tomto kompaktním hudebním systému Philips „vše v jednom". Poté si nalaďte své oblíbené rozhlasové pořady s kompatibilitou DAB+ a FM.
Bluetooth
s funkcí MULTIPAIR
DAB+
Jakmile své chytré zařízení jednou připojíte, můžete s jeho pomocí díky funkci Bluetooth probouzet váš hudební systém Philips z pohotovostního režimu. Zároveň tím aktivujete zdrojové zařízení Bluetooth a můžete snadno a rychle přehrávat hudbu kdekoli.
Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl. Kompaktní přístroj, který se díky svému elegantnímu provedení a velikosti hodí do každé místnosti.
USB port neslouží pouze pro přehrávání hudby. Chytrý systém USB správy napájení umožní, aby proud rychlonabíjení 2A rychle nabil vaše zařízení, zatímco je systém v pohotovostním režimu.
Recenze