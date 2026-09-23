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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTB2670/12

HiFi stereofonní zvuk, který doplní vaši domácnost

Poslouchejte své melodie ze smartphonu, streamujte svou hudební knihovnu přes Bluetooth a přehrávejte disky MP3-CD na tomto kompaktním hudebním systému Philips „vše v jednom". Poté si nalaďte své oblíbené rozhlasové pořady s kompatibilitou DAB+ a FM.

Zobrazit všechny výhody

HiFi stereofonní zvuk, který doplní vaši domácnost

  • Bluetooth

  • s funkcí MULTIPAIR

  • DAB+

Pohotovostní režim Bluetooth je vždy zapnuto pro snadné připojení

Pohotovostní režim Bluetooth je vždy zapnuto pro snadné připojení

Jakmile své chytré zařízení jednou připojíte, můžete s jeho pomocí díky funkci Bluetooth probouzet váš hudební systém Philips z pohotovostního režimu. Zároveň tím aktivujete zdrojové zařízení Bluetooth a můžete snadno a rychle přehrávat hudbu kdekoli.

Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl

Kompaktní design se hodí kamkoli a pro jakýkoli životní styl. Kompaktní přístroj, který se díky svému elegantnímu provedení a velikosti hodí do každé místnosti.

Rychlé a efektivní USB nabíjení pro vaše chytré zařízení

Rychlé a efektivní USB nabíjení pro vaše chytré zařízení

USB port neslouží pouze pro přehrávání hudby. Chytrý systém USB správy napájení umožní, aby proud rychlonabíjení 2A rychle nabil vaše zařízení, zatímco je systém v pohotovostním režimu.

Technické specifikace

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu