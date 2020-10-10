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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTB2570/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Více síly pro vaši hudbu

Objevte znovu alba, která máte rádi. Tento elegantní mikrosystém nabízí bohatý zvuk o výkonu 70 W, díky čemuž vám umožní vychutnat si vše od klasických disků CD až po váš nejnovější seznam skladeb. Reproduktory se systémem bass-reflex zlepšují zvuk pomocí hlubokých tónů.

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Více síly pro vaši hudbu

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Maximální výstupní výkon 70 W

USB. Okamžité připojení hudebních zařízení

Dvoupásmové reproduktory bass-reflex. Plné a silné nízké tóny

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/10/2020

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dźwięku

Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.

Výhody

Jakość dźwięku

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTB2570 Mikrowieża

Datum použití 2019-10-10

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTB2570 Mikrowieża

Datum použití 2019-10-10

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu