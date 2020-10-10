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Ukončeno
Více síly pro vaši hudbu
Objevte znovu alba, která máte rádi. Tento elegantní mikrosystém nabízí bohatý zvuk o výkonu 70 W, díky čemuž vám umožní vychutnat si vše od klasických disků CD až po váš nejnovější seznam skladeb. Reproduktory se systémem bass-reflex zlepšují zvuk pomocí hlubokých tónů.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
BonSky
10/10/2020
Polska
Bardzo dobra jakość dźwięku
Bardzo dobra jakość dźwięku jak za te pieniądze. Muzyka z USB, bluetooth lub CD gra super. Bas schodzi dość nisko. Wieża jest używana przez córkę dość intensywnie - praktycznie nie stygnie. Naprawdę bardzo polecam, szczególnie dla młodzieży.
Výhody
Jakość dźwięku
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTB2570 Mikrowieża
Datum použití 2019-10-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTB2570 Mikrowieża
Datum použití 2019-10-10