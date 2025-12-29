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Ukončeno
přesné 0,2mm nastavení
Samoostřicí kovové břity
120 min bezdrát. použití/1 h nabíjení
Systém Lift & Trim PRO
Strniště nemá žádnou šanci. Systém Lift&Trim Pro zachytí všechny ležící chlupy a zdvihá je směrem k břitům pro zajištění přesného zastřižení. Stále se však jedná o ideální zastřihovač i pro dlouhé vousy.
Břity s dvojitým ostřím jsou vhodné i pro to nejhustší ochlupení a garantují přesné okraje a špičkové zastřižení při každém použití. Břity není nutné mazat ani měnit.
Zastřihujte přesně na požadovanou délku. Stačí otočit přesným číselníkem na jedno ze 40 nastavení délky v rozsahu 0,4–10 mm v krocích po 0,2 mm.
4.6
z 5
229
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
pepeplzen
29/12/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super zastřihovač.
Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Vousy
24/07/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Velká spokojenost
Výrobek koupen pro manžela. Po mnoha letech se mu rozbil typ s odsáváním vousů (odlomila se mu při čištění západka hlavy). Vzhledem ke spokojenosti se značkou Philips jsem vybrala tuto značku opět. Strojek použitý zatím pouze dvakrát, ale s velkou spokojeností. Prý netahá a "holí" dobře i pod bradou. Výkonný takže oholení je rychlé. Také je moc hezké, že jde po přihlášení na stránkách Philips prodloužit bezplatně záruku na 5 let.
Výhody
Kvalitní přístroj za rozumnou cenu od prověřeného výrobce.
Nevýhody
Nejsou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
airwolff
02/07/2025
Česká republika
Philips 5000
Je super ale dost ostré ostří, minule strojky od Philips nebyly tak nabroušene až jsem párkrát zajel pod kůži.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů
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