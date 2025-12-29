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Ukončeno

Beardtrimmer series 5000Zastřihovač vousů

BT5522/15

4.6
| (229) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Dokonalá přesnost
Zastřihovač vousů Philips řady 5000 je prémiový zastřihovač na vousy a strniště, který je vhodný také pro zastřihávání vlasů. Je navržen tak, aby zajistil rovnoměrné zastřižení v jakémkoli úhlu a je opatřen systémem, díky kterému lze volit ze 40 nastavení délky. Je vybaven ocelovými břity s technologií DualCut a lithium-iontovou baterií, která zajistí až 120 minut provozu.
Zobrazit všechny výhody

Dokonalá kontrola pro úpravu vousů a vlasů

Dokonalá přesnost

  • přesné 0,2mm nastavení

  • Samoostřicí kovové břity

  • 120 min bezdrát. použití/1 h nabíjení

  • Systém Lift & Trim PRO

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Strniště nemá žádnou šanci. Systém Lift&Trim Pro zachytí všechny ležící chlupy a zdvihá je směrem k břitům pro zajištění přesného zastřižení. Stále se však jedná o ideální zastřihovač i pro dlouhé vousy.

Samoostřicí břity s nulovou údržbou

Samoostřicí břity s nulovou údržbou

Břity s dvojitým ostřím jsou vhodné i pro to nejhustší ochlupení a garantují přesné okraje a špičkové zastřižení při každém použití. Břity není nutné mazat ani měnit.

Přizpůsobení různým nastavením délky

Zastřihujte přesně na požadovanou délku. Stačí otočit přesným číselníkem na jedno ze 40 nastavení délky v rozsahu 0,4–10 mm v krocích po 0,2 mm.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

229

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

29/12/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super zastřihovač.

Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

24/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Velká spokojenost

Výrobek koupen pro manžela. Po mnoha letech se mu rozbil typ s odsáváním vousů (odlomila se mu při čištění západka hlavy). Vzhledem ke spokojenosti se značkou Philips jsem vybrala tuto značku opět. Strojek použitý zatím pouze dvakrát, ale s velkou spokojeností. Prý netahá a "holí" dobře i pod bradou. Výkonný takže oholení je rychlé. Také je moc hezké, že jde po přihlášení na stránkách Philips prodloužit bezplatně záruku na 5 let.

Výhody

Kvalitní přístroj za rozumnou cenu od prověřeného výrobce.

Nevýhody

Nejsou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

02/07/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 5000

Je super ale dost ostré ostří, minule strojky od Philips nebyly tak nabroušene až jsem párkrát zajel pod kůži.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

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