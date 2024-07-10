VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
  • Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu

Ukončeno

Beardtrimmer series 3000Zastřihovač vousů

BT3222/14

4.6
| (230) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu
Tento zastřihovač s inovativním systémem Lift & Trim zvedne a zachytí více ležících vousů, čímž zaručuje rovnoměrné a efektivní zastřižení. To vám pomůže jednoduše dosáhnout požadovaného vzhledu třídenního strniště nebo krátkého či delšího plnovousu.
Zobrazit všechny výhody

Samoostřicí titanové břity

Rychlé a přesné zastřihování pro snadnou úpravu

  • přesné 0,5mm nastavení

  • Břity s titanovým povrchem

  • 60 min bezdrátového použití/1h nabíjení

  • Systém Lift & Trim

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Zastřihovač vousů Philips, který je ideální k udržování strniště, obsahuje náš nový systém Lift & Trim: hřeben, který zvedá a navádí vousy k břitům a zajišťuje tak rovnoměrné zastřižení.

Mimořádně ostré břity pro mimořádně přesný výsledek

Mimořádně ostré břity pro mimořádně přesný výsledek

Samoostřicí ocelové břity potažené titanem zůstávají ostré a efektivní, jako by byly nové, aby pokaždé zajistily šetrné zastřižení.

Delší životnost baterie

Delší životnost baterie

Tento zastřihovač vousů používá technologii DuraPower, která snižuje tření mezi břity, chrání motor a zajišťuje čtyřikrát delší výdrž baterie.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

230

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

2

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Plná spokojenost.

Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰

Výhody

Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.

Nevýhody

Nenalezeny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

16/03/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Přesný a ostrý jako břitva ;)

Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.

Výhody

Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný

Nevýhody

Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

19/02/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnil všechna očekávání

- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu