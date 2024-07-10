3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
přesné 0,5mm nastavení
Nerezové ocelové břity
60 min bezdrátového použití/1h nabíjení
Systém Lift & Trim
Zastřihovač vousů Philips, který je ideální k udržování strniště, obsahuje náš nový systém Lift & Trim: hřeben, který zvedá a navádí vousy k břitům a zajišťuje tak rovnoměrné zastřižení.
Samoostřicí ocelové břity na zastřihovači vousů Philips 3000 zůstávají ostré a efektivní jako nové, aby zajistily pokaždé dokonalé a zároveň šetrné zastřižení.
Břity mají zaoblené špičky, které zaručují hladký kontakt s pokožkou a jsou navrženy tak, aby zabránily jejímu poškrábaní a podráždění.
4.6
z 5
230
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Status16
10/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Plná spokojenost.
Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰
Výhody
Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.
Nevýhody
Nenalezeny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů
Peeteer
16/03/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Přesný a ostrý jako břitva ;)
Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.
Výhody
Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný
Nevýhody
Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Pavel N.
19/02/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Splnil všechna očekávání
- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Systém Lift & Trim holí o 30 % rychleji – ve srovnání s předchozím modelem Philips