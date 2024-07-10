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  • 3denní strniště snadno
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  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
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  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno
  • 3denní strniště snadno

Ukončeno

Beardtrimmer series 3000Zastřihovač vousů

BT3206/14

4.6
| (230) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
3denní strniště snadno
Tento zastřihovač s inovativním systémem Lift & Trim zvedne a zachytí více ležících chloupků, čímž zaručuje rovnoměrné a efektivní zastřižení. To vám pomůže jednoduše dosáhnout požadovaného 3denního strniště nebo krátkého či delšího plnovousu.
Zobrazit všechny výhody

Systém Lift & Trim holí o 30 % rychleji*

3denní strniště snadno

  • přesné 1mm nastavení

  • Nerezové ocelové břity

  • 45 min bezdrát. použití / 10h nabíjení

  • Systém Lift & Trim

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Zastřihovač vousů Philips, který je ideální k udržování strniště, obsahuje náš nový systém Lift & Trim: hřeben, který zvedá a navádí vousy k břitům a zajišťuje tak rovnoměrné zastřižení.

Dokonalé a zároveň šetrné zastřižení

Dokonalé a zároveň šetrné zastřižení

Samoostřicí ocelové břity na zastřihovači vousů Philips 3000 zůstávají ostré a efektivní jako nové, aby zajistily pokaždé dokonalé a zároveň šetrné zastřižení.

Břity šetrné k pokožce zaručují hladkou pokožku

Břity šetrné k pokožce zaručují hladkou pokožku

Břity mají zaoblené špičky, které zaručují hladký kontakt s pokožkou a jsou navrženy tak, aby zabránily jejímu poškrábaní a podráždění.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

230

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

2

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Plná spokojenost.

Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰

Výhody

Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.

Nevýhody

Nenalezeny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

16/03/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Přesný a ostrý jako břitva ;)

Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.

Výhody

Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný

Nevýhody

Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

19/02/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnil všechna očekávání

- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

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Upozornění

  1. Systém Lift & Trim holí o 30 % rychleji – ve srovnání s předchozím modelem Philips