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Ukončeno

bezdrátový přenosný reproduktor

BT2200B/00

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Reproduktor tak dobrodružný, jako vy sami

Tento robustní voděodolný přenosný bezdrátový reproduktor můžete vzít kamkoliv se sebou, do větru i do deště a třeba až na kraj světa. A jejich zvuk je tak silný, jako jejich provedení.

Zobrazit všechny výhody

Reproduktor tak dobrodružný, jako vy sami

  • Bluetooth®

  • Vestavěný mikrofon pro volání

  • Nabíjecí baterie

Použití vlastního popruhu na nošení kamkoli

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Robustní, voděodolný a plovoucí, vyrobený pro použití venku

Robustní, voděodolný a plovoucí, vyrobený pro použití venku

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu