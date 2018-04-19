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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Reproduktor tak dobrodružný, jako vy sami
Tento robustní voděodolný přenosný bezdrátový reproduktor můžete vzít kamkoliv se sebou, do větru i do deště a třeba až na kraj světa. A jejich zvuk je tak silný, jako jejich provedení.
Bluetooth®
Vestavěný mikrofon pro volání
Nabíjecí baterie
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Robustní, voděodolný a plovoucí, vyrobený pro použití venku
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy