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  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ
  • Vám na míru s technologií SenseIQ

Lumea IPL 8000 SeriesIPL epilátor s technologií SenseIQ

BRI945/00

4.7
| (235) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Vám na míru s technologií SenseIQ
Dopřejte si rychlou a přizpůsobenou péči o tělo s naší řadou Lumea IPL 8000. Technologie SenseIQ s chytrými nástavci a aplikací Lumea IPL vám zajistí dlouhodobě hladkou pokožku.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka +3 roky IPL

Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků*

Vám na míru s technologií SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 2 chytré nástavce: na tělo, na obličej

  • Aplikace Lumea IPL

  • Kabelové připojení

Rychlé výsledky s ošetřením pouze každé 2 týdny

Rychlé výsledky s ošetřením pouze každé 2 týdny

Začněte s počáteční fází 4 ošetření pouze každé 2 týdny – to je polovina ošetření oproti jiným značkám. Poté každý měsíc provádějte drobné úpravy, abyste si zachovali výsledky.

Philips Lumea IPL 8000 má 5 nastavení intenzity ošetření. Senzor SmartSkin provede test odstínu vaší pokožky a doporučí vám nejpohodlnější nastavení.

Philips Lumea IPL 8000 má 5 nastavení intenzity ošetření. Senzor SmartSkin provede test odstínu vaší pokožky a doporučí vám nejpohodlnější nastavení.

Epilátor Lumea 8000 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nástavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.

Mimořádně dlouhý kabel pro snadnější použití

Mimořádně dlouhý kabel pro snadnější použití

Snadné použití díky mimořádně dlouhému kabelu, který zajistí snadnou manipulaci a bezproblémový přístup ke každé části těla.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-612375

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

235

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

25/03/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Naprosto perfektní!!!

Z IPL epilátoru jsem úplně nadšená. Již po 2. použití začaly chloupky vypadávat. Používám ho už asi 3 měsíce a chloupky už skoro vůbec nerostou. Takže pro ty, co nad koupí váhali tak strašně dlouho jako já, určitě neváhejte. Opravdu to funguje naprosto perfektně!!!!! Jsem nadšená. Už blikám i manžela a ten si to taky hrozně chválí :-)

Výhody

Funguje naprosto perfektně

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI950/01 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI950/01 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

08/06/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělé výsledky

Naprosto bezkonkurenční přístroj. Konečně jsem bez chloupků. Jako bruneta jsem měla s holením celý život velké problémy, od rychlého růstu chloupků, přes podráždění po holení nebo epilaci, zarůstání až po různé další trable. Teď? Po dvou měsících mi roste minimum chloupků, pokožka je hlaďoučká a vypadá nádherně. Lumea ze mě udělala šťastnější osobnost, která každý den nemusí přemýšlet, jestli má nohy schovat nebo ne. Za mě top přístroj!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Prestige BRI950/00 Přístroj IPL na odstraňování chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Prestige BRI950/00 Přístroj IPL na odstraňování chloupků

29/05/2020

Česká republika

Česká republika

Děkuji výrobek je skvělý

rychlé, bezbolestné, účinné a výsledky jsou brzy vidět dekuji

Výhody

Domácí použití

Nevýhody

Zatím nezjištěny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Prestige BRI950/00 Přístroj IPL na odstraňování chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Prestige BRI950/00 Přístroj IPL na odstraňování chloupků

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 

  1. Podloženo daty z klinické studie uživatelů Philips Lumea.

  2. Při dodržování plánu ošetření. Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.