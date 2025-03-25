3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Prodloužená záruka +3 roky IPL
Senzor SmartSkin
2 chytré nástavce: na tělo, na obličej
Aplikace Lumea IPL
Kabelové připojení
Začněte s počáteční fází 4 ošetření pouze každé 2 týdny – to je polovina ošetření oproti jiným značkám. Poté každý měsíc provádějte drobné úpravy, abyste si zachovali výsledky.
Epilátor Lumea 8000 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nástavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.
Snadné použití díky mimořádně dlouhému kabelu, který zajistí snadnou manipulaci a bezproblémový přístup ke každé části těla.
Ocenění
4.7
z 5
235
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Syvunka
25/03/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Naprosto perfektní!!!
Z IPL epilátoru jsem úplně nadšená. Již po 2. použití začaly chloupky vypadávat. Používám ho už asi 3 měsíce a chloupky už skoro vůbec nerostou. Takže pro ty, co nad koupí váhali tak strašně dlouho jako já, určitě neváhejte. Opravdu to funguje naprosto perfektně!!!!! Jsem nadšená. Už blikám i manžela a ten si to taky hrozně chválí :-)
Výhody
Funguje naprosto perfektně
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI950/01 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI950/01 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Makak
08/06/2020
Česká republika
Skvělé výsledky
Naprosto bezkonkurenční přístroj. Konečně jsem bez chloupků. Jako bruneta jsem měla s holením celý život velké problémy, od rychlého růstu chloupků, přes podráždění po holení nebo epilaci, zarůstání až po různé další trable. Teď? Po dvou měsících mi roste minimum chloupků, pokožka je hlaďoučká a vypadá nádherně. Lumea ze mě udělala šťastnější osobnost, která každý den nemusí přemýšlet, jestli má nohy schovat nebo ne. Za mě top přístroj!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Prestige BRI950/00 Přístroj IPL na odstraňování chloupků
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Prestige BRI950/00 Přístroj IPL na odstraňování chloupků
Grogerka**
29/05/2020
Česká republika
Děkuji výrobek je skvělý
rychlé, bezbolestné, účinné a výsledky jsou brzy vidět dekuji
Výhody
Domácí použití
Nevýhody
Zatím nezjištěny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Prestige BRI950/00 Přístroj IPL na odstraňování chloupků
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea Prestige BRI950/00 Přístroj IPL na odstraňování chloupků
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
Podloženo daty z klinické studie uživatelů Philips Lumea.
Při dodržování plánu ošetření. Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.