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  • Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **
  • Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **
  • Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **
  • Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **
  • Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **
  • Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **
  • Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **
  • Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **
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Lumea IPL 7000 SeriesDepilátor IPL

BRI921/00

4.5
| (1180) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **
Získejte hladkou pokožku bez chloupků pomocí přístroje Lumea IPL 7000 Series. Díky nástavcům pro každou oblast těla jsou ošetření šetrná a účinná.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka +3 roky IPL

Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Nejméně 85% redukce chloupků po 3 ošetřeních

Užijte si 2 roky viditelně hladké pokožky bez chloupků **

  • 5 ručních nastavení intenzity

  • 2 nástavce: tělo, obličej

  • Aplikace Lumea IPL

  • Kabelové připojení

  • + tužkový zastřihovač (HP6388)

Rychlé výsledky s ošetřením pouze každé 2 týdny

Rychlé výsledky s ošetřením pouze každé 2 týdny

Začněte s počáteční fází 4 ošetření pouze každé 2 týdny – to je polovina ošetření oproti jiným značkám. Poté každý měsíc provádějte drobné úpravy, abyste si zachovali výsledky.

Senzor odstínu pokožky a 5 nastavení intenzity

Senzor odstínu pokožky a 5 nastavení intenzity

Vyberte si z 5 nastavení intenzity, abyste si vychutnali pohodlí. Senzor odstínu pokožky zabraňuje ošetření oblastí pokožky, které jsou pro ošetření pomocí technologie IPL příliš tmavé.

Mimořádně dlouhý kabel pro snadnější použití

Mimořádně dlouhý kabel pro snadnější použití

Snadné použití díky mimořádně dlouhému kabelu, který zajistí snadnou manipulaci a bezproblémový přístup ke každé části těla.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-612375

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

1180

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

06/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Překvapivě funguje :)

Vlastně jsem docela překvapená, že to funguje, ale funguje. :) Jediné mínus je, že se tento model docela rychle přehřívá, takže je potřeba mezi záblesky déle čekat, což potom prodlužuje celkovou dobu ošetření. Jedna noha mi tak trvá něco mezi 15 - 20 minutami.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Depilátor IPL

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Depilátor IPL

19/09/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Co IPL slibuje to splnil

Dlouho jsem studovala které IPL přístroj si zakoupit a jestli to má vůbec smysl. Nakonec jsem zvolila ověřenou značku (mám od Philips epilátor) a dobře jsem udělala. Přístroj se dobře používá, výsledky se dostavují dle toho jak to výrobce deklaroval. Používám na chloupky v podpaží a na oblast bikin. Za cca 4 měsíce mám podpaží prakticky bez chloupků a oblast bikin se zredukovala o 80%. Žádné zarůstání, podráždění, svědění při růstu zbloudilých chloupků. Mohu jen a jen doporučit tuto epilační metodu i IPL Lumea.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků

11/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje to, jdete do toho!

Trpím zárůstáním chloupků. A ikdyž jsem si pravidelně dělala peeling, používala ostrou žiletku, zkoušela jsem všechny různé směry i nesměry jen aby ty chloupky nezarůstaly, stejnak zarůstaly. Mě to nedalo a co šlo, jsem rozškrábala. Dlouho jsem váhala zda si Lumeu pořídit, kvůli finanční investici. Koupila jsem si základní 7000 SC1994. Na rovinu říkám, že je to hlučnější mašinka, je to pracnější než když uděláte na noze pár tahů žiletkou, tím že tato varianta má jeden nástavec, musíte hledat ty správné úhly aby přístroj bliknul, ale je to jen o zvyku. Jsem silnější postavy, tak že se musí "oblikat" i větší plocha= zabere to víc času, pokud to chcete mít poctivě udělané. Nechci touhle recenzí zkazit chuť si pořídit tenhle zázrak. Jen chci sdílet realitu a pokud nevíte co už udělat se svýma rozdrbanýma nohama a kort teď v létě se nechcete holit každej druhý- třetí den, jen abyste měli hladké nohy, tak jděte do toho. Už po prvním použití jsem viděla rozdíl, chloupy nebyly tak silné, rostly mnohem pomaleji. I když mám za sebou interval 4x po 2 týdnech i nadále si každý druhý týden nohy, podpaždí i oblasti bikin problikávám. Jednou za 2 týdny lepší než každý druhý- třetí den. Je úžásný nepřemýšlet nad tím, jestli si můžu vzít kraťasy, protože nohy jsou teď vždy ready. Jsem ráda, že jsem zainvestovala do Lumei a funguje to. A do konce... po xx letech zase přemýšlím, že bych nosila kraťasy.

Výhody

funguje, v podstatě nemusím myslet na holení

Nevýhody

hlučnější, těžší, člověk si musí najít systém jak naklánět přístroj

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea 7000 Series SC1994/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea 7000 Series SC1994/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 

  1. Průměrný výsledek 71% redukce chloupků na nohou, po úplném ošetřovacím cyklu (12 ošetření), objektivní studie na 48 ženách v Nizozemí a Rakousku. Studie byla realizovaná společností Philips a je k dispozici na vyžádání

  2. Podloženo daty z klinické studie uživatelů Philips Lumea.