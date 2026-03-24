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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Ukončeno
Vše v jednom
Péče o pokožku a odstraňování chloupků
+6 kusů příslušenství
Technologie Double Action synchronizuje dlouhé keramické pinzety v několika krocích, aby pevně uchopily a odstranily i chloupky o délce 0,5 mm. Široká epilační hlava disponuje pinzetami, které jsou o 50 % delší, takže odstraní více chloupků najednou*. Dopřejte si několikatýdenní radost z hladké pokožky.
Naše pinzety také rotují rychleji za minutu než u konkurenčních modelů.
32 keramických pinzet vyrobených z hypoalergenního materiálu pro pohodlné ošetření. Menší třecí plocha a větší kontakt zajistí snadný pohyb po pokožce*. Podle 91 % žen je na pokožce velmi příjemný**.
4.6
z 5
733
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Kristinkaa
24/03/2026
Česká republika
All in one
Za mě je to hodně praktická all-in-one sada, hlavně pokud nechceš mít doma milion různých věcí. Největší plus je, že zvládne epilaci, holení i péči o pokožku v jednom a výsledky vydrží klidně i několik týdnů. Navíc je šetrná k pokožce a dá se používat i ve sprše
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Pro celé tělo
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Pro celé tělo
Letoslava
26/09/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je nadčasový.
Měla jsem stařičký model a rozbil se (po dvanácti letech). Tvar je velice příjemný do ruky a funkce a příslušenství jsou na jedničku. Děkuji Vám.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Anajj
21/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je skvělý- odpovídá popisu
Měla jsem starší typ, ve srovnání je vidět posun. Nelituji zakoupení
Výhody
Tichý - bezbolestný
Nevýhody
0
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor pro mokré a suché holení
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
Ve srovnání s epilátorem Philips Satinelle Advanced a Satinelle Prestige
CLT Německo N=153, 2019
HUT USA, 141 respondentů, 2022