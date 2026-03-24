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  • Účinná epilace šetrná k pokožce
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  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
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  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce
  • Účinná epilace šetrná k pokožce

Ukončeno

Epilator Series 8000Epilátor pro mokré a suché holení

BRE730/10

4.6
| (733) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Účinná epilace šetrná k pokožce
Epilátor Philips 8000 Series: První epilátor na světě s keramickými pinzetami pro pohodlnější epilaci. Zachytí i ty nejkratší chloupky díky technologii Double Action. Pokožka tak zůstane hladká celé týdny.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka

Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Hladká pokožka až na 4 týdny

Účinná epilace šetrná k pokožce

  • Na nohy, tělo a chodidla

  • Použití bez kabelu

  • +7 kusů příslušenství

Hladká pokožka na několik týdnů díky technologii Double Action

Hladká pokožka na několik týdnů díky technologii Double Action

Technologie Double Action synchronizuje dlouhé keramické pinzety v několika krocích, aby pevně uchopily a odstranily i chloupky o délce 0,5 mm. Široká epilační hlava disponuje pinzetami, které jsou o 50 % delší, takže odstraní více chloupků najednou*. Dopřejte si několikatýdenní radost z hladké pokožky.

Náš nejrychlejší epilátor

Náš nejrychlejší epilátor

Naše pinzety se také otáčejí rychleji za minutu než u některých konkurenčních modelů.

32 keramických hypoalergenních pinzet zaručuje jemné ošetření

32 keramických hypoalergenních pinzet zaručuje jemné ošetření

32 keramických pinzet vyrobených z hypoalergenního materiálu pro pohodlné ošetření. Menší třecí plocha a větší kontakt zajistí snadný pohyb po pokožce*. Podle 91 % žen je na pokožce velmi příjemný**.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

733

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

24/03/2026

Česká republika

Česká republika

All in one

Za mě je to hodně praktická all-in-one sada, hlavně pokud nechceš mít doma milion různých věcí. Největší plus je, že zvládne epilaci, holení i péči o pokožku v jednom a výsledky vydrží klidně i několik týdnů. Navíc je šetrná k pokožce a dá se používat i ve sprše

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Pro celé tělo

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beauty Set Series 9000 BRE770/92 Pro celé tělo

26/09/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je nadčasový.

Měla jsem stařičký model a rozbil se (po dvanácti letech). Tvar je velice příjemný do ruky a funkce a příslušenství jsou na jedničku. Děkuji Vám.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilátor pro mokré a suché holení

21/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je skvělý- odpovídá popisu

Měla jsem starší typ, ve srovnání je vidět posun. Nelituji zakoupení

Výhody

Tichý - bezbolestný

Nevýhody

0

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilátor pro mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 

  1. Ve srovnání s epilátorem Philips Satinelle Advanced a Satinelle Prestige

  2. CLT Německo N=153, 2019