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  • Snadná epilace
  • Snadná epilace
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Satinelle EssentialKompaktní epilátor s kabelem

BRE275/00

4.7
| (324) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Snadná epilace
Užijte si hladké nohy po celé týdny s epilátorem Philips Satinelle. Jemně odstraňuje chloupky krátké pouhého 0,5 mm přímo od kořínků. Snadná epilace díky ergonomické rukojeti a použití s kabelem. Omyvatelná hlava pro zajištění optimální hygieny.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Hladká pokožka po celé týdny

Snadná epilace

  • Se světlem Opti-light

  • Na nohy

  • +4 kusy příslušenství

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Efektivní epilační systém vytahuje chloupky i s kořínky

Efektivní epilační systém zanechává pokožku hladkou a bez strniště na dlouhé týdny

Jedinečné zabudované světlo pro lepší viditelnost jemných chloupků

Jedinečné zabudované světlo pro lepší viditelnost jemných chloupků

Jedinečné vestavěné světlo se postará o to, že vám unikne méně chloupků a epilace bude dokonalejší

2 nastavení rychlosti uchopí tenčí i silnější chloupky

2 nastavení rychlosti uchopí tenčí i silnější chloupky

2 nastavení rychlosti k odstranění řidších a hustších chloupků umožňují zbavit se jich tak, jak je to pro vás co nejvhodnější

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

324

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

26/05/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Epilace

Spokojenost, dělá co slibuje, doporučují, skvělá cena a výkon

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktní epilátor s kabelem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktní epilátor s kabelem

05/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

S výrobkem jsem velmi spokojena.

Líbí se mne u nového modelu vyměnitelné hlavy, takže výrobek má více funkcí. Vyzkoušela jsem a jsem velmi spokojena.

Výhody

Vícero funkcí.

Nevýhody

zatím nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE285/00 Kompaktní epilátor s kabelem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE285/00 Kompaktní epilátor s kabelem

16/08/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost

Líbí se mi velikost, funkčnost, dobře se s ním pracuje

Výhody

Malý, hezky se s ním pracuje

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE285/00 Kompaktní epilátor s kabelem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE285/00 Kompaktní epilátor s kabelem

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 