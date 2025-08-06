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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Pro tělo a citlivé oblasti
S LED světlem
+4 kusy příslušenství
Epilace, holení a peeling
Užijte si pocit hladké pokožky, který přetrvává. Epilátor vás osvobodí od rutinního odstraňování chloupků až na 4 týdny.
S tímto roztomilým epilátorem si doma užijete snadnou a mimořádně hladkou úpravu. Zachytí krátké chloupky stejně jako vosk, aniž byste museli navštěvovat salón, a bez nepořádku. Skutečně.
Jednorázový nákup s papírovým obalem, bez baterií a rukojetí vyrobenou z 50 % z recyklovaných materiálů – tento epilátor si klade za cíl mít minimální dopad na životní prostředí.
4.8
z 5
91
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Marcin Przybyl
06/08/2025
Polska
Součást promoakce
Polecam
Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił
Výhody
Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.
Nevýhody
Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Sylpedr
23/07/2025
Polska
Součást promoakce
Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany
Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia
Výhody
Cichy dociera do każdego włoska delikatny
Nevýhody
nie zauważyłam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo
12/06/2025
Polska
Součást promoakce
Bardzo fajny
Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.
Výhody
Łatwość w użyciu, dokładność
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
87 % souhlasí, iHUT Nizozemsko, n=28, 2024.