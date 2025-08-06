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  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké

Epilator Series 4000Kabelový epilátor

BRE247/00

4.8
| (91) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Jemné a hladké
Dopřejte si šetrné dlouhotrvající odstranění chloupků a užijte si hladkou pokožku až na 28 dní. Jasně, epilace nezní zrovna dvakrát příjemná. Ale když ji budete provádět pravidelně, bude méně bolestivá.*
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Šetrný k vaší pokožce

Jemné a hladké

  • Pro tělo a citlivé oblasti

  • S LED světlem

  • +4 kusy příslušenství

  • Epilace, holení a peeling

Až 4 týdny hladká pokožka

Až 4 týdny hladká pokožka

Užijte si pocit hladké pokožky, který přetrvává. Epilátor vás osvobodí od rutinního odstraňování chloupků až na 4 týdny.

Velmi snadná epilace

Velmi snadná epilace

S tímto roztomilým epilátorem si doma užijete snadnou a mimořádně hladkou úpravu. Zachytí krátké chloupky stejně jako vosk, aniž byste museli navštěvovat salón, a bez nepořádku. Skutečně.

Udržitelná hladkost

Udržitelná hladkost

Jednorázový nákup s papírovým obalem, bez baterií a rukojetí vyrobenou z 50 % z recyklovaných materiálů – tento epilátor si klade za cíl mít minimální dopad na životní prostředí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

91

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3

06/08/2025

Polska

Polska

Polecam

Sprzęt testowała moja siostra – a ja z ciekawością obserwowałem, czy epilator naprawdę może zrobić różnicę. No i zrobił

Výhody

Skuteczność – nawet krótkie włoski nie miały szans. Już po jednym przeciągnięciu skóra była naprawdę gładka. Nasadki – w zestawie są różne końcówki, więc można dopasować do różnych części ciała. Super sprawa np. do pach czy miejsc wrażliwych. Podświetlenie – niby drobiazg, ale LED naprawdę pomaga – widać, gdzie coś zostało. Użytkowanie na mokro i sucho – pełna dowolność. W wannie działał bez zarzutu.

Nevýhody

Działa dość głośno – nie jest to wielki problem, ale warto wiedzieć. Delikatne zaczerwienienie po użyciu – u mojej siostry zniknęło po kilku godzinach, więc to raczej standard.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

23/07/2025

Polska

Polska

Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany

Dokładny delikatny nie podrażnia, łatwy w użyciu rewelacja godny polecenia

Výhody

Cichy dociera do każdego włoska delikatny

Nevýhody

nie zauważyłam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE247/00 Depilator zasilany sieciowo

12/06/2025

Polska

Polska

Bardzo fajny

Miałam już kiedyś styczność z depilatorem, jednak od jakiegoś czasu ze względu na brak tego czasu postanowiłam odpuścić i włosy jedynie goliłam, maszynką zwykłą lub golarką elektryczną. Muszę przyznać, że jest to jednak uciążliwe i chcąc coś zmienić zdecydowałam, że wrócę do depilatora. Ten depilator zaskoczył mnie swoją poręcznością oraz wbudowaną lampką LED. Jest to świetna opcja, dużo łatwiej można dojrzeć krótkie włoski, które nie zostały jeszcze usunięte. Depilator posiada dodatkowo nakładkę masującą,dzięki której osoby początkujące bądź takie jak ja - wracające do depilacji, chcą uśmierzyć ból. Dla tych co chcą czasami jednak je tylko przyciąć jest opcja golarki. To fajny produkt i przystępny cenowo, także myślę że będzie bardzo rozchwytywany.

Výhody

Łatwość w użyciu, dokładność

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 4000 BRE257/00 Depilator zasilany sieciowo

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