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Ukončeno
Na nohy
+ 2 ks příslušenství
Efektivní epilační systém zanechává pokožku hladkou a bez strniště na dlouhé týdny
2 nastavení rychlosti k odstranění řidších a hustších chloupků umožňují zbavit se jich tak, jak je to pro vás co nejvhodnější
Oblý tvar dokonale padne do ruky a umožňuje pohodlné odstranění chloupků. A kromě toho skvěle vypadá!
4.7
z 5
324
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Spiritime
26/05/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Epilace
Spokojenost, dělá co slibuje, doporučují, skvělá cena a výkon
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktní epilátor s kabelem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE275/00 Kompaktní epilátor s kabelem
Markys
05/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
S výrobkem jsem velmi spokojena.
Líbí se mne u nového modelu vyměnitelné hlavy, takže výrobek má více funkcí. Vyzkoušela jsem a jsem velmi spokojena.
Výhody
Vícero funkcí.
Nevýhody
zatím nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE285/00 Kompaktní epilátor s kabelem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE285/00 Kompaktní epilátor s kabelem
Nemámpřezdívku279
16/08/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Líbí se mi velikost, funkčnost, dobře se s ním pracuje
Výhody
Malý, hezky se s ním pracuje
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE285/00 Kompaktní epilátor s kabelem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Essential BRE285/00 Kompaktní epilátor s kabelem
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024