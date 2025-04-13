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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
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Na nohy a tělo
s masážním nástavcem
Užijte si pocit hladké pokožky, který přetrvává. Epilátor vás osvobodí od rutinního odstraňování chloupků až na 4 týdny.
S tímto roztomilým epilátorem si doma užijete snadnou a mimořádně hladkou úpravu. Zachytí krátké chloupky stejně jako vosk, aniž byste museli navštěvovat salón, a bez nepořádku. Skutečně.
Jednorázový nákup s papírovým obalem, bez baterií a rukojetí vyrobenou z 50 % z recyklovaných materiálů – tento epilátor si klade za cíl mít minimální dopad na životní prostředí.
4.8
z 5
131
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Pavluša S.
13/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Chválím
Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor - nepopsatelný. Malinký, přesně padne do ruky, takže se dobře drží, jediné co mi vadí je, že je na kabel, ale dá se na nej zvyknout.
Výhody
Skladný
Nevýhody
Kabel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
TerryBerry
11/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Výrobek je úžasný !
Když jsem vyzkoušela tenhle epilátor od Philips, věděla jsem, že už se ke starým metodám nevrátím. Je rychlý, šetrný a hlavně dlouhodobě účinný — a to bez bolesti. Pro mě gamechanger hlavně teď na jaro/léto. Měla jsem z epilace vždycky trochu respekt, ale tenhle přístroj to fakt změnil. A navíc je krásně navržený – design i funkčnost v jednom.
Výhody
„Malá věc, ale velký rozdíl. Moje nová beauty rutina.“
Nevýhody
Jediné, že musí být zaplý přes kabel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
mv09
09/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Skvělý designový pomocník
Epilátor jsem vyzkoušela poprvé v životě, bála jsem se bolesti, ale zbytečně, Obdobé to je depilaci, na kterou jsem byla zvyklá. Velmi oceňuji nástavec pro jemnější epilaci do podpaží, které je nejvíce citlivé místo, kde se epiluji. Na nohou i rukách je to celkem bezbolestné, spíš jde o zvyk. Líbí se mi provedení produktu, jednoduchý moderní design, balení produktu - žádné zbytečné obaly navíc. Kabel k epilátoru je dostatečně dlouhý. Jediné co bych řekla záporného je, že je celkem hlučný a je škoda, že nemá osvětlení pro lepší viditelnost chloupků, jako dražší verze těchto produktů.. Epilace je rychlá, pokožku mám po ni hebkou, nijak zvlášť podrážděnou. Za mě doporučuji.
Výhody
Rychlost, dlouhý kabel, elegantní hezký design
Nevýhody
Hlučný, nemá osvětlení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
87 % souhlasí, iHUT Nizozemsko, n=28, 2024.