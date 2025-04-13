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  • Jemné a hladké
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  • Jemné a hladké
  • Jemné a hladké

Epilator Series 2000Kabelový epilátor

BRE227/00

4.8
| (131) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Jemné a hladké
Dopřejte si šetrné dlouhotrvající odstranění chloupků a užijte si hladkou pokožku až na 28 dní. Jasně, epilace nezní zrovna dvakrát příjemná. Ale když ji budete provádět pravidelně, bude méně bolestivá.*
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Šetrný k vaší pokožce

Jemné a hladké

  • Na nohy a tělo

  • s masážním nástavcem

Až 4 týdny hladká pokožka

Až 4 týdny hladká pokožka

Užijte si pocit hladké pokožky, který přetrvává. Epilátor vás osvobodí od rutinního odstraňování chloupků až na 4 týdny.

Velmi snadná epilace

Velmi snadná epilace

S tímto roztomilým epilátorem si doma užijete snadnou a mimořádně hladkou úpravu. Zachytí krátké chloupky stejně jako vosk, aniž byste museli navštěvovat salón, a bez nepořádku. Skutečně.

Udržitelná hladkost

Udržitelná hladkost

Jednorázový nákup s papírovým obalem, bez baterií a rukojetí vyrobenou z 50 % z recyklovaných materiálů – tento epilátor si klade za cíl mít minimální dopad na životní prostředí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

131

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

3

13/04/2025

Česká republika

Česká republika

Chválím

Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor - nepopsatelný. Malinký, přesně padne do ruky, takže se dobře drží, jediné co mi vadí je, že je na kabel, ale dá se na nej zvyknout.

Výhody

Skladný

Nevýhody

Kabel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

11/04/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek je úžasný !

Když jsem vyzkoušela tenhle epilátor od Philips, věděla jsem, že už se ke starým metodám nevrátím. Je rychlý, šetrný a hlavně dlouhodobě účinný — a to bez bolesti. Pro mě gamechanger hlavně teď na jaro/léto. Měla jsem z epilace vždycky trochu respekt, ale tenhle přístroj to fakt změnil. A navíc je krásně navržený – design i funkčnost v jednom.

Výhody

„Malá věc, ale velký rozdíl. Moje nová beauty rutina.“

Nevýhody

Jediné, že musí být zaplý přes kabel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

09/04/2025

Česká republika

Česká republika

Skvělý designový pomocník

Epilátor jsem vyzkoušela poprvé v životě, bála jsem se bolesti, ale zbytečně, Obdobé to je depilaci, na kterou jsem byla zvyklá. Velmi oceňuji nástavec pro jemnější epilaci do podpaží, které je nejvíce citlivé místo, kde se epiluji. Na nohou i rukách je to celkem bezbolestné, spíš jde o zvyk. Líbí se mi provedení produktu, jednoduchý moderní design, balení produktu - žádné zbytečné obaly navíc. Kabel k epilátoru je dostatečně dlouhý. Jediné co bych řekla záporného je, že je celkem hlučný a je škoda, že nemá osvětlení pro lepší viditelnost chloupků, jako dražší verze těchto produktů.. Epilace je rychlá, pokožku mám po ni hebkou, nijak zvlášť podrážděnou. Za mě doporučuji.

Výhody

Rychlost, dlouhý kabel, elegantní hezký design

Nevýhody

Hlučný, nemá osvětlení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Epilator Series 2000 BRE237/00 Kabelový epilátor

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  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 

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