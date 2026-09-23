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Ukončeno
BM90/12
Přehrávání hudby v každé místnosti jedním dotykem
Hudební systém Philips izzy přehrává hudbu prostřednictvím technologie Bluetooth, CD/USB a FM. Jediným stiskem tlačítka se bude hudba ze smartphonů, CD/USB a rádiových stanic přehrávat současně na každý reproduktor izzy v jakékoli místnosti. Jednoduché nastavení bez routeru, hesla nebo aplikace.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
Tento systém má celkový výstupní výkon 200 W RMS. RMS neboli Root Mean Square je typickým způsobem měření zvukového výkonu neboli elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače do reproduktoru, který je měřen ve wattech. Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. Čím vyšší je výkon, tím lepší je zvuk z reproduktoru.
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a stisknutím a podržením tlačítka předvolby uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti uložení rádiových stanic máte snadný přístup k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé nutné ladit příslušnou frekvenci.
Recenze