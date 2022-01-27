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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
10 digitálních nastavení
přizpůsobí se každému typu vlasů
Nabité záporné ionty předchází kumulaci statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je hladký, lesklý účes bez zacuchání.
Narovnávací destičky mají profesionální délku 105 mm, což zajišťuje rychlejší a snazší narovnávání.
Hladké destičky s keramickým povrchem zabrání poškození vašich vlasů při úpravě účesu díky hladkému klouzání.
4.8
z 5
163
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Lucy:)
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dobra kvalita za dobrou cenu
Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty
Výhody
Cena kvalita
Nevýhody
Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Doulovka
04/05/2021
Česká republika
Žehlička dělá krásné vlasy!
Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.
Nevýhody
Žádné nevidím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Sinfi
29/05/2020
Česká republika
S výrobkem jsem naprosto spokojená
S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.
Výhody
Napuštění keratinem
Nevýhody
Žádné
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends