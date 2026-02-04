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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Technologie ThermoShield
O 50 % rychlejší žehlení vlasů
O 35 % hladší plovoucí destičky
Dvojnásobná ionizační péče
Díky technologii ThermoShield dosáhnete lepšího stylingu a menšího poškození teplem. Čidlo upravuje teplotu tak, aby vaše vlasy dostaly perfektní styling od kořínků až ke konečkům.
Díky hladkým žehlícím destičkách žehlička hladce klouže po vlasech, takže strávíte méně času úpravou a vlasy vydrží vyžehlené déle.
O 35 % hladší plovoucí destičky pro šetrnou úpravu s každým tahem. Zdokonalené plovoucí keramické destičky se pohybují a přizpůsobují tlak vyvíjený na vlasy. Tím je zajištěno rovnoměrné teplo i tlak, které jsou potřebné pro dobrý výsledek stylingu.
4.8
z 5
586
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Bl34
04/02/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek předčil mé očekávání
Jsem velmi spokojena, žehlička mi velmi překvapila při používání , jsem nadšená kvalitou, jednoduchostí při užívání a výsledkem
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy
Chrasťule
17/09/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je bez chyby...
Na žehličku na vlasy nemám jedinou výtku. Netahá vlasy ,což je pro mě velké plus.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy
Sonka1224
26/10/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super žehlička
Před touto žehličkou jsem používala philips StraightCare HP8374/00. Tato nová žehlička je v ruce o něco těžší, ale dobře se s ní manipuluje. Vlasy krásně vyžehlí, vypadají lesklé.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy
Stejného výsledku stylingu bylo dosaženo při nižší teplotě 180 °C ve srovnání s modelem HP8361 při teplotě 210 °C.
ve srovnání s modelem HP8361
ve srovnání s modelem BHS677