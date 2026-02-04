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  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*
  • Šetrnější styling vlasů*

Series 5000Žehlička na vlasy

BHS520/00

4.8
| (586) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Šetrnější styling vlasů*
Upravte si vlasy pomocí technologie ThermoShield, která zajišťuje stálou teplotu od kořínků až po konečky vlasů. Docílíte tak menšího poškození teplem a zdravě vypadajících vlasů. Zvyšte lesk svých vlasů díky dvojnásobné ionizační péči a užijte si krásných účesů bez zacuchání.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

s technologií ThermoShield

Šetrnější styling vlasů*

  • Technologie ThermoShield

  • O 50 % rychlejší žehlení vlasů

  • 2x více ionizační péče pro lesklé vlasy

  • Destičky napuštěné arganovým olejem

Technologie ThermoShield pro menší poškození teplem

Technologie ThermoShield pro menší poškození teplem

Díky technologii ThermoShield dosáhnete lepšího stylingu a menšího poškození teplem. Čidlo upravuje teplotu tak, aby vaše vlasy dostaly perfektní styling od kořínků až ke konečkům.

O 50 % rychlejší žehlení vlasů**

Díky hladkým žehlícím destičkách žehlička hladce klouže po vlasech, takže strávíte méně času úpravou a vlasy vydrží vyžehlené déle.

Dvojnásobná ionizační péče*** pro lesklé vlasy bez zacuchání

Tento výkonný ionizační systém zvýší lesk vašich vlasů díky dvojnásobné ionizační péči během každé úpravy účesu. Nabije vlasy miliony záporných iontů na kubický centimetr, které redukují vytváření statické elektřiny, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly. Výsledkem je oslnivě lesklý účes bez zacuchání.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

586

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

04/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek předčil mé očekávání

Jsem velmi spokojena, žehlička mi velmi překvapila při používání , jsem nadšená kvalitou, jednoduchostí při užívání a výsledkem

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHS510/00 Žehlička na vlasy

17/09/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je bez chyby...

Na žehličku na vlasy nemám jedinou výtku. Netahá vlasy ,což je pro mě velké plus.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHS520/00 Žehlička na vlasy

26/10/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super žehlička

Před touto žehličkou jsem používala philips StraightCare HP8374/00. Tato nová žehlička je v ruce o něco těžší, ale dobře se s ní manipuluje. Vlasy krásně vyžehlí, vypadají lesklé.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 7000 BHS752/00 Žehlička na vlasy

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Upozornění

  1. Stejného výsledku stylingu bylo dosaženo při nižší teplotě 180 °C ve srovnání s modelem HP8361 při teplotě 210 °C.

  2. ve srovnání s modelem HP8361