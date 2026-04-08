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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Technologie ThermoProtect
Destičky napuštěné keratinem
6 nastavení teploty
Technologie ThermoProtect rovnoměrně distribuuje teplo do destiček a zabraňuje tak přehřívání, čímž chrání vaše vlasy.
Keramické destičky napuštěné keratinem hladce kloužou po vlasech a umožňují rychlý a snadný styling.
Zvolte si rozsah teplot od 160 °C do 230 °C, který zajišťuje dlouhodobé výsledky a současně minimalizuje nebezpečí poškození vlasů.
4.8
z 5
138
Recenze
94%
Doporučuje tento produkt
myška4
08/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Jsem spokojená
Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Lenika
29/11/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funguje
Rychle se ohřívá, dobře klouže po vlasech.. Lehká do ruky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Manu_88
11/05/2022
Česká republika
Perfektní žehlička
Rychle se zahřeje, vlasy jsou nepoškozené. Vřele doporučuji.
Výhody
rychlé nahřátí
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect