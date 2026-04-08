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  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
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  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí
  • Hladké a lesklé vlasy s péčí

StraightCare EssentialŽehlička na vlasy ThermoProtect

BHS375/00

4.8
| (138) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Hladké a lesklé vlasy s péčí
Navrženo speciálně pro snadnou a rychlou úpravu účesu pomocí dlouhých destiček napuštěných keratinem a 2 nastavení teploty. Pečujte o své vlasy s technologií ThermoProtect zabraňující přehřátí.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Hladké a lesklé vlasy s péčí

  • Technologie ThermoProtect

  • Destičky napuštěné keratinem

  • 2 nastavení teploty

Technologie ThermoProtect

Technologie ThermoProtect

Technologie ThermoProtect rovnoměrně distribuuje teplo do destiček a zabraňuje tak přehřívání, čímž chrání vaše vlasy.

Keratinové keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklé vlasy

Keratinové keramické destičky pro dokonalé klouzání a lesklé vlasy

Keramické destičky napuštěné keratinem hladce kloužou po vlasech a umožňují rychlý a snadný styling.

Rozsah teplot až do 220 °C

Rozsah teplot až do 220 °C

Rozsah teplot až do 220 °C zajišťuje dlouhodobé výsledky a současně minimalizuje nebezpečí poškození vlasů.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

138

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

3
2

08/04/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jsem spokojená

Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

29/11/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje

Rychle se ohřívá, dobře klouže po vlasech.. Lehká do ruky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní žehlička

Rychle se zahřeje, vlasy jsou nepoškozené. Vřele doporučuji.

Výhody

rychlé nahřátí

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu