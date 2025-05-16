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  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*

Series 5000Žehlicí kartáč na vlasy

BHH885/00

4.8
| (273) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
Pochlubte se přirozeně rovnými, krásně lesklými vlasy za pouhých 5 minut. Naše technologie SilkProtect se systémem ionické péče spolu s tvarem štětin napomáhají k zdravě vypadajícím, lesklým a uhlazeným vlasům.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Ionizační péče pro hladké, lesklé vlasy

Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*

  • Technologie ThermoProtect

  • Ionizační péče

  • Keramický povrch s arganovým olejem

Technologie ThermoProtect minimalizuje tepelné poškození vlasů

Technologie ThermoProtect minimalizuje tepelné poškození vlasů

Štětiny snižují tření a zároveň si udržují optimální teplotu, aby bylo minimalizováno tepelné poškození vlasů. Vlasy zanechávají přirozeně rovné a hedvábně hladké na pohled.

Trojitý tvar štětin

Trojitý tvar štětin

Trojí tvar štětin vlasy jemně rozčesává a narovnává a současně chrání pokožku hlavy před teplem.

Velký kartáč lopatkovitého tvaru

Velký kartáč lopatkovitého tvaru

Lopatkovitý tvar umožňuje narovnat více vlasů najednou.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

273

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Vynikající, funguje na 100%

S žehlícím kartáčem jsem moc spokojená, funguje výborně, vlasy narovná mnohem rychleji, než klasická žehlička (mám vlasy dlouhé po lopatky a kartáčem jsou vyžehlené za 5-7 minut, žehličkou jsem žehlila minimálně 20 minut), a také je pěkně učeše, nenechává vlasy zacuchané. Doporučila jsem kamarádkám, vyzkoušely, a budou si také kupovat. Jediné, co bych do další nové řady tohoto výrobku přidala, je nějaký čistící štěteček nebo speciální párátko, neboť pár pramínků zůstává v kartáči, zejména u těch vlasů, které jsou lámavé.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy

16/04/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý výrobek

Absolutní spokojenost - výsledek po "učesání" je lepší, než jsem čekala, zkrotí všechny moje vlasy tak, že už nevypadám jak Hermiona po zásahu el.proudem :D

Výhody

Rychlé nahřátí, snadné používání

Nevýhody

Zatím jsem žádné nenašla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy

02/01/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kulmokartáč

Doporučuji všem, kdo potřebují rychle zkrotit vlasy a nechtějí stát dlouho u zrcadla. Super skladné na cesty.

Výhody

Mám nepoddajné vlnité vlasy a tento kartáč je dokáže spolehlivě zkrotit a narovnat.

Nevýhody

Nevýhody jsem nenašla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy

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Upozornění

  1. Výsledek vyplývající z domácího testování, do kterého se zapojilo 96 žen s různými typy vlasů. Ke stylingu vlasů využity teploty 170 °C a 200 °C. Testováno na polském trhu.