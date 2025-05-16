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Renovovaný
Ukončeno
Tento výrobek je repasovaný a byl otestován naším týmem. Zjistit více
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Extra velká česací plocha
Technologie ThermoProtect
Turmalínový keramický povrch
Otočný kabel pro pohodlné používání.
Turmalínový keramický povrch pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání.
Technologie ThermoProtect udržuje stálou teplotu po celé ploše, zabraňuje přehřátí a stará se tak o ochranu i zdravý vzhled vlasů.
Měřeno u 33 žen se střední délkou vlasů. Test byl proveden v Číně.