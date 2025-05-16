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  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
  • Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*

Renovovaný

Ukončeno

StyleCare EssentialRepasovaný vyhřívaný kartáč pro narovnávání vlasů

BHH880/00R1

4.8
| (273) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*
Pochlubte se přirozeně rovnými, krásně lesklými vlasy za pouhých 5 minut. Naše technologie ThermoProtect a tvar štětin společně pomáhají ke zdravě vypadajícím, hladkým vlasům.
Zobrazit všechny výhody

Tento výrobek je repasovaný a byl otestován naším týmem. Zjistit více

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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Hladké, lesklé, uhlazené vlasy

Přirozeně rovné vlasy za 5 minut*

  • Extra velká česací plocha

  • Technologie ThermoProtect

  • Turmalínový keramický povrch

Otočný kabel

Otočný kabel

Otočný kabel pro pohodlné používání.

Turmalínový keramický povrch

Turmalínový keramický povrch

Turmalínový keramický povrch pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání.

Technologie ThermoProtect

Technologie ThermoProtect

Technologie ThermoProtect udržuje stálou teplotu po celé ploše, zabraňuje přehřátí a stará se tak o ochranu i zdravý vzhled vlasů.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Měřeno u 33 žen se střední délkou vlasů. Test byl proveden v Číně.