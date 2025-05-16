3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
90 dní záruka vrácení peněz
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Extra velká česací plocha
Technologie ThermoProtect
Turmalínový keramický povrch
Turmalínový keramický povrch pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání.
Technologie ThermoProtect udržuje stálou teplotu po celé ploše, zabraňuje přehřátí a stará se tak o ochranu i zdravý vzhled vlasů.
Dvě nastavení teploty (170 °C a 200 °C) podle typu vašich vlasů.
4.8
z 5
273
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Op.Veronika
16/05/2025
Česká republika
Vynikající, funguje na 100%
S žehlícím kartáčem jsem moc spokojená, funguje výborně, vlasy narovná mnohem rychleji, než klasická žehlička (mám vlasy dlouhé po lopatky a kartáčem jsou vyžehlené za 5-7 minut, žehličkou jsem žehlila minimálně 20 minut), a také je pěkně učeše, nenechává vlasy zacuchané. Doporučila jsem kamarádkám, vyzkoušely, a budou si také kupovat. Jediné, co bych do další nové řady tohoto výrobku přidala, je nějaký čistící štěteček nebo speciální párátko, neboť pár pramínků zůstává v kartáči, zejména u těch vlasů, které jsou lámavé.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy
foxKa
16/04/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý výrobek
Absolutní spokojenost - výsledek po "učesání" je lepší, než jsem čekala, zkrotí všechny moje vlasy tak, že už nevypadám jak Hermiona po zásahu el.proudem :D
Výhody
Rychlé nahřátí, snadné používání
Nevýhody
Zatím jsem žádné nenašla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy
Lada48
02/01/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kulmokartáč
Doporučuji všem, kdo potřebují rychle zkrotit vlasy a nechtějí stát dlouho u zrcadla. Super skladné na cesty.
Výhody
Mám nepoddajné vlnité vlasy a tento kartáč je dokáže spolehlivě zkrotit a narovnat.
Nevýhody
Nevýhody jsem nenašla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHH885/00 Žehlicí kartáč na vlasy
Měřeno u 33 žen se střední délkou vlasů. Test byl proveden v Číně.