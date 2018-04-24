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  • Klikněte na svůj účes
  • Klikněte na svůj účes
  • Klikněte na svůj účes
  • Klikněte na svůj účes
  • Klikněte na svůj účes
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Ukončeno

StyleCareMultifunkční kulma

BHH811/00

4.8
| (34) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
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Každý den jiný vzhled! Od perfektně uhlazených, rovných a vlnitých vlasů až po vyčesané úpravy atd. S novou kulmou Philips Multi-Styler můžete vytvořit více než 10 stylů.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Více než 10 vzhledů a průvodce účesy

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  • Více než 10 účesů v jednom balení

  • 5 nástavců a doplňky

  • Průvodce účesy

  • Technologie OneClick

80mm žehlička pro uhlazené výsledky

80mm žehlička pro uhlazené výsledky

80mm narovnávací destičky pro perfektní elegantní výsledky

25mm natáčecí válec pro pevné nebo volné vlny

25mm natáčecí válec pro pevné nebo volné vlny

25mm natáčecí válec pro perfektní pevné nebo volné vlny

Průvodce účesy a 3 praktické vlasové doplňky pro více než 10 účesů

Průvodce účesy a 3 praktické vlasové doplňky pro více než 10 účesů

Balení obsahuje průvodce vytvořením více než 10 účesů, 2 elastické pásky pro snadné vytváření účesů a vlasové oko, abyste mohli experimentovat s účesy.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

34

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

2

24/04/2018

Polska

Polska

Sprzęt super, godny polecenia!

Samo urządzenie - rewelacyjne! Używam głównie lokówki, rzadziej prostownicy, ale urządzenie błyskawicznie się nagrzewa, dobrze leży w dłoni, łatwo nim manewrować (szczególnie z tyłu głowy!), szybko, ładnie i trwale podkręca włosy (a mam proste, miękkie, lejące i trudne do ułożenia) - czyli całkowicie spełnia swoją funkcję! Jedynie czego mi zabrakło - to jakiegoś etui do przechowywania urządzenia czy też zapakowania podczas podróży, no i podstawki, na którą można by było odłożyć na chwilę nagrzaną lokówkę. Czyli - samo urządzenie rewelacyjne, brakuje jednak dodatkowych akcesoriów.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHH811/00 Urządzenie do multistylizacji

04/11/2021

Україна

Україна

Відгук через рік користування

Відгук через рік користування мультистайлером!Пишу з великим задоволенням цією чудовою технікою.Став незамінним помічником для створення зачісок.Вирівнювач не псує волосся,так як на ньому керамічне покриття,що для мене головне .Локони можна також зробити швидко і якісно.За рік користування я не знайшла недоліків.Дуже якісний стайлер.Найкращий в даній ціновій категорії.Дуже сподобалась 2х метрова довжина проводу ,зручно використовувати.На проводі також є захист від перелому - на з'єднаннях з самим виробом,крутиться на 360 градусів.Сам кабель товстий та якісний,прослужить довго.Та й гарантія виробника 24 місяці ,це більше чим достатньо(дуже надіюсь що не знадобиться!)Підсумовуючи,хочу порекомендувати цей прилад,відпрацює на всі 100!Ви будете задоволені цією покупкою!

Výhody

Суцільні плюси

Nevýhody

Недоліків не знайшла

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

02/11/2021

Україна

Україна

Потрясающая плойка!

Я ее просто обожаю! Благодаря этому стайлеру я всегда уверенна, что моя укладка будет на высоте! Я очень долго присматривалась и решала какую купить плойку, читала, смотрела обзоры на ютюб. И купила сперва конусную. Но потом поняла, что это точно не то, что мне нужно. И заказала себе этот стайлер от Philips и как же я довольна! С ней у меня получаются идеальные кудри и волны! Такие, как я хочу! Можно накрутить маленькие тоненькие пряди, можно покрупнее. Получается очень красиво! Она быстро нагревается, буквально за несколько секунд. И так же быстро остывает. Поэтому не нужно долго ждать, чтобы послу укладки снова положить ее на место. После использования волосы не пересушены, волосинки в ней не запутываются и не застряют, а мягко скользят по поверхности. Я очень довольна! Плюс: в комплекте идет насадка-выпрямитель и инструменты для моделирования прически. О чем еще можно мечтать? :)

Výhody

Делает идеальные кудри и волны

Nevýhody

нет

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StyleCare BHH811/00 Мультистайлер

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu