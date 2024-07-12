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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
2100 W
Technologie ThermoShield
2x více ioniz. péče*
3 nast. teploty a 2 nast. rychlosti
Senzor aktivně optimalizuje a reguluje teplotu vzduchu, a chrání tak vaše vlasy před poškozením** způsobeným vlivem nadměrné teploty. S technologií ThermoShield si užijete vysoušení bez stresu.
Tento profesionální vysoušeč vlasů s příkonem 2 100 W vytváří silný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje vysoušení a úpravu účesu.
Tento výkonný ionizační systém vytvoří během jednoho vysoušení až 40 milionů iontů*, čímž zvyšuje lesk vašich vlasů. Můžete si tak užívat lesklé vlasy bez zacuchání.
4.8
z 5
826
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Bobca
12/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Series 5000 BHD504/00 Vysoušeč vlasů
Neelektrizuje vlasy. Výhoda prodloužené záruky po registraci Rychle suší. Studený vzduch Krásný vzhled. Vlasy jsou krásně lehké a nadýchané Možnost nastavení teploty i rychlosti
Výhody
Super výrobek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHD504/00 Fén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHD504/00 Fén
Micha_ela
22/05/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funkčnost
Cenově dostupný, cena x poměr x výkon 👍 Vřele doporučuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHD530/00 Fén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHD530/00 Fén
Peta4121
22/04/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
spokojnost
dobra kvalita za dobru cenu Vysusi vlasy a neelektrizuje ich. Plzs rychlejsie vysusenie vlasov a to aj bez nutnosti pouzit turbo mod. Hlavica sa nasadzuje nacvsknutim co sa mi nepaci lebo pri odcvakavani mam pocit ze ju urvem :D
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 Series BHD538/30 Fén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 Series BHD538/30 Fén
ve srovnání s modelem BHD350 nastaveným na maximální výkon
s využitím technologie ThermoShield