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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
2100 W
Nástavec ThermoProtect
Pokročilá ionizační péče
6 nastavení teploty a rychlosti
Tento fén s výkonem 2 100 W vytváří silný proudu vzduchu a přináší nádherné výsledky každý den.
Unikátně navržený nástavec ThermoProtect efektně mísí teplý a chladný vzduch, ideální pro každodenní péči. Sníží teplotu o 15°C, a přesto vlasy vysuší rychle.
Tento výkonný ionizační systém vytváří až 20 milionů iontů* na jedno vysoušení, a zvyšuje tak lesk vlasů. Můžete si tak dopřát lesklé vlasy bez zacuchání.
4.8
z 5
433
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
JanaZ
30/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dobrý poměr cena x výkon
Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.
Výhody
Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota
Nevýhody
Chtělo by to lepší rukojeť
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD360/20 Fén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD360/20 Fén
úúúúúúúúúú
23/02/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funguje
Silný výkon, slušná cena ve výprodeji -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výhody
cena
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů
22/06/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
skvělý vysoušeč
Tento vysoušeč je za skvělou cenu. Hlavní výhodou je sklopná rukojěť, takže se dá dobře uložit do šuplíku. Nástavce postačují.
Výhody
sklopná rukojeť
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD308/10 Fén
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD308/10 Fén
Při nejvyšším nastavení rychlosti