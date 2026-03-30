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Ukončeno

3000 Series BHD300/10 Hair Dryer

BHD300/10

4.8
| (433) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
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4.8

z 5

433

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

30/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dobrý poměr cena x výkon

Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.

Výhody

Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota

Nevýhody

Chtělo by to lepší rukojeť

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD360/20 Fén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD360/20 Fén

23/02/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje

Silný výkon, slušná cena ve výprodeji -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výhody

cena

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů

22/06/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

skvělý vysoušeč

Tento vysoušeč je za skvělou cenu. Hlavní výhodou je sklopná rukojěť, takže se dá dobře uložit do šuplíku. Nástavce postačují.

Výhody

sklopná rukojeť

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD308/10 Fén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD308/10 Fén

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